Τεχνολογία - Επιστήμη

Copernicus - Σιβηρία: ρεκόρ στην έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από τις φωτιές

"Καύσιμο" για την υπερθέρμανση του πλανήτη το CO2, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν το καλοκαίρι τη Σιβηρία προκάλεσαν την έκλυση ποσοστού ρεκόρ διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή Copernicus.

Βασιζόμενη σε παρατηρήσεις από δορυφόρο, η Copernicus εκτίμησε σε 244 μεγατόνους το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα στον αρκτικό κύκλο από τις πυρκαγιές που μαίνονταν από την 1η Ιανουαρίου ως τις 31 Αυγούστου, έναντι 181 μεγατόνων όλο το 2019.

Στις περιοχές της Σιβηρίας εκτός αρκτικού κύκλου εκλύθηκαν από τις πυρκαγιές 540 μεγάτονοι διοξειδίου του άνθρακα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Σιβηρία ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες ευνοήθηκαν από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στην περιοχή, οι οποίες ξεπέρασαν κατά περισσότερους από 5 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο της εποχής. Ο καύσωνας δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών αυτών που κατέστρεψαν τα τεράστια δάση της Σιβηρίας.

Σύμφωνα με την Copernicus, κάποιες πυρκαγιές ενδέχεται να πυροδοτήθηκαν και από φωτιές «ζόμπι», οι οποίες εξακολούθησαν να υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια από τις πυρκαγιές του 2019.