Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στη Μόρια (βίντεο)

Στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο επιδημιολόγων του ΕΟΔΥ με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Οργανισμού Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Εκτεταμένους ελέγχους πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ στους διαμένοντες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού εντός του Κέντρου.

Υπενθυμίζεται ότι επιβεβαιώθηκε θετικός στον SARS-CoV-2, μετανάστης 40 ετών σομαλικής καταγωγής, ο οποίος και παραμένει απομονωμένος.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τέθηκε άμεσα σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό (καραντίνα) το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην Μόρια της Λέσβου για συνολικά 14 ημέρες.