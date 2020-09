Οικονομία

Πηγές ΥΠΟΙΚ: Δεν αλλάζει προς το παρόν η πρόβλεψη για ύφεση 8%

Σχόλιο για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του 2ου τριμήνου 2020.

Στο 7,9% διαμορφώνεται η ετήσια μείωση του ΑΕΠ το α' εξάμηνο εφέτος (-0,5% το α' τρίμηνο και -15,2% το β' τρίμηνο), ποσοστό που βρίσκεται εντός των προβλέψεων που είχε υποβάλει το υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας (ετήσια μεταβολή -7,9%), μετά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορoνοϊού.

Αυτό αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, με την επισήμανση ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες που πιθανώς να τροποποιήσουν στο μέλλον τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς, λόγω της μεγάλης συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ, ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική οικονομία έχει το γ' τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, προσθέτουν, με τα σημερινά δεδομένα δεν επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις των μεγάλων οργανισμών στην αρχή της κρίσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κλπ), σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα θα κατέγραφε τη μεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ το 2020, και δεν υπάρχει λόγος να μεταβληθεί, επί του παρόντος, η εκτίμηση για την ετήσια πορεία του ΑΕΠ το 2020.

Οι ίδιοι παράγοντες δηλώνουν, επίσης, πως σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκτιμήσεις της Eurostat (flash estimates), που δεν συμπεριλαμβάνουν τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τα στοιχεία ορισμένων ακόμα κρατών-μελών, ο μέσος όρος μεταβολής του ΑΕΠ στην ευρωζώνη το β' τρίμηνο του 2020 ήταν -15% και στην ΕΕ -14,1%. Συνεπώς, κατά τους ίδιους, το β' τρίμηνο του 2020 η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα επίπεδα του μέσου όρου της ευρωζώνης και κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, και παρουσιάζει αισθητά χαμηλότερη ύφεση από μεγάλες χώρες, όπως η Ισπανία (-22,1%), η Γαλλία (-19%) και η Πορτογαλία (-16,3%).

Παράλληλα, η αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ το α' τρίμηνο του 2020 ήταν πολύ μεγαλύτερη στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, σε σύγκριση με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, το α' τρίμηνο του 2020 ο μέσος όρος μεταβολής του ΑΕΠ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο -3,1% και στην ΕΕ στο -2,5%, έναντι μεταβολής -0,5% στην Ελλάδα. Επομένως, καταλήγουν οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι, προκύπτει ότι το α' εξάμηνο του 2020 έκλεισε με μικρότερη μείωση του ΑΕΠ στη χώρα (-7,9%), σε σύγκριση με τους μέσους όρους της ευρωζώνης (-9,1%) και της ΕΕ (-8,3%).