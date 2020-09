Κοινωνία

Συλλήψεις για τη δολοφονία αλλοδαπού στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη του ηθικού αυτουργού και των δραστών της αιματηρής συμπλοκής.

Εξιχνιάστηκαν, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 23χρονου αλλοδαπού και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου αλλοδαπού, που διαπράχθηκαν μεσημβρινές ώρες της 13-2-2020 στο κέντρο της Αθήνας.

Τα ανωτέρω αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών, μελών ομάδων οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή.

Αιτία της συμπλοκής ήταν η προσπάθεια επικράτησης των ανωτέρω ομάδων, στη περιοχή «δικαιοδοσίας» τους, καθώς και άλλες διαφορές που προέκυπταν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 23χρονου και ο σοβαρός τραυματισμός του 25χρονου.

Από την ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας εξακριβώθηκε ότι ηθικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας είναι 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική ομάδα που εκτός των προαναφερθέντων παράνομων δραστηριοτήτων, προέβαινε σε κλοπές, ληστείες και εκβιάσεις σε βάρος καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 32χρονος είχε κανονίσει να συναντηθούν με τα δύο θύματα του σε συγκεκριμένο σημείο και όταν αυτά προσήλθαν, έδωσε εντολή στα μέλη της ομάδας του να τους επιτεθούν, χτυπώντας τους με μαχαίρια, ρόπαλα και πυροβολώντας εναντίον τους με πιστόλια.

Φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας είναι επτά (7) αλλοδαποί, μέλη της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας που ηγούνταν ο 32χρονος, πέντε (5) εκ των είναι οι δράστες και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Στην υπόθεση τυγχάνουν συγκατηγορούμενοι επιπλέον έντεκα (11) αλλοδαποί που έχουν ταυτοποιηθεί και έχει εξακριβωθεί η συμμετοχή τους στην συμπλοκή.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε την 2-9-2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Εν συνεχεία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη, πρωινές ώρες της 3-9-2020, ένας εκ των δραστών της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Επιπρόσθετα, ένας εκ των δραστών της ανθρωποκτονίας και ένας εκ των δραστών και των δύο εγκληματικών πράξεων, είναι προσωρινά κρατούμενοι σε Αστυνομικές Υπηρεσίες.