Life

Μαράια Κάρεϊ: Παραδέχτηκε ότι δύο τραγούδια της ήταν αφιερωμένα στον Ντέρεκ Τζέτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κάρεϊ εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον μουσικό παραγωγό Τόμι Μοτόλα ωστόσο είχε…. ενθουσιαστεί από την γνωριμία της με τον Τζέτερ.

Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) παραδέχεται επιτέλους αυτό που όλοι οι θαυμαστές της υποπτεύονταν εδώ και δεκαετίες... δύο τραγούδια από το κλασικό άλμπουμ της του 1997 «Butterfly» αναφέρονται στο φλερτ της με τον Ντέρεκ Τζέτερ (Derek Jeter).

Ναι, η Κάρεϊ λέει ότι τόσο το «The Roof» όσο και το «My All» αφορούσαν τον θρύλο των Νιου Γιορκ Γιάνκις... με τον οποίο είχε σύντομη σχέση το 1997, αφού τον συνάντησε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο.

Η Κάρεϊ εκείνη την εποχή ήταν παντρεμένη με τον μουσικό παραγωγό Τόμι Μοτόλα (Tommy Mottola), αλλά ο γάμος τους βρίσκονταν σε κρίση... και σαφώς η ποπ σταρ είχε ενθουσιαστεί από την γνωριμία της με τον Τζέτερ.

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, με τίτλο «The Meaning of Mariah Carey», που θα κυκλοφορήσουν αργότερα αυτόν τον μήνα, η τραγουδίστρια λέει ότι το «The Roof» αφορούσε το πρώτο της φιλί με τον Τζέτερ, που δόθηκε στην ταράτσα του σπιτιού του.

Όσο για το «My All» αυτό είχε να κάνει με το πόσο διακινδύνευσε για να συναντήσει τον Τζέτερ στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον Μοτόλα.

Η Κάρεϊ χώρισε με τον Μοτόλα το 1998, αλλά και η σχέση της με τον Τζέτερ δεν προχώρησε. Στη συνέχεια η ποπ σταρ παντρεύτηκε τον Νικ Κάνον με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.