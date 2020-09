Κόσμος

Οι αντίπαλοι του Κρεμλίνου και τα θύματα δηλητηρίασης

Ο κατάλογος με τους "άτυχους" ορκισμένους εχθρούς του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου του Βερολίνου, δηλητηριάσθηκε μ' έναν σοβιετικού τύπου νευροτοξικό παράγοντα Novichok σε μια απόπειρα να δολοφονηθεί, δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

Αυτό έκανε μερικούς πολιτικούς και διπλωμάτες στη Γερμανία να προτείνουν να δοθεί μια ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία να περιλάβει τον αγωγό αερίου Nord Stream 2.

Ακολουθούν μερικές λεπτομέρειες για προηγούμενα επεισόδια στα οποία αντίπαλοι του Κρεμλίνου έπεσαν θύματα δηλητηρίασης ή υπάρχουν υποψίες ότι δηλητηριάσθηκαν.

Σεργκέι Σκριπάλ

Ρώσος πρώην διπλός πράκτορας ο οποίος είχε διοχετεύσει απόρρητα στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο 66χρονος Σκριπάλ και η κόρη του, η Γιούλια, 33 ετών, βρέθηκαν αναίσθητοι σε παγκάκι έξω από εμπορικό κέντρο τον Μάρτιο του 1918 στην αγγλική πόλη Σόλσμπερι.

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και βρετανοί αξιωματούχοι είπαν πως δηλητηριάσθηκαν με Novichok, μια ομάδα νευροτοξικών παραγόντων που αναπτύχθηκαν από τον σοβιετικό στρατό στα χρόνια του 1970 και του 1980.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιονδήποτε ρόλο στη δηλητηρίαση και υποστηρίζει πως η Βρετανία υποθάλπει αντιρωσική υστερία.

Η χημική ουσία «προκαλεί επιβράδυνση της καρδιάς και κλείνει τις αεραγωγές οδούς, οδηγώντας στον θάνατο από ασφυξία», ανακοίνωσε ο ειδικός στη φαρμακολογία καθηγητής Γκάρι Στίβενς του πανεπιστημίου του Ρέντινγκ. «Ένας από τους κύριους λόγους που έχουν αναπτυχθεί αυτοί οι παράγοντες είναι επειδή τα συστατικά τους δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών».

Βλαντίμιρ Κάρα-Μούρζα

Ο ακτιβιστής των ρωσικής αντιπολίτευσης λέει πως πιστεύει ότι έγιναν απόπειρες δηλητηρίασής του το 2015 και το 2017. Γερμανικό εργαστήριο βρήκε αργότερα αυξημένα επίπεδα υδράργυρου, χαλκού, μαγγάνιου και ψευδάργυρου στον οργανισμό του, σύμφωνα με ιατρικές αναφορές τις οποίες είδε το Reuters. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Αλεξάντρ Λιτβινένκο

Ο πρώην πράκτορας της KGB και επικριτής του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πέθανε σε ηλικία 43 ετών αφού ήπιε πράσινο τσάι στο οποίο είχαν ρίξει πολώνιο-210, ένα σπάνιο και ισχυρό ραδιενεργό ισότοπο, στο ξενοδοχείο Millennium του Λονδίνου, έχουν δηλώσει βρετανοί αξιωματούχοι.

Ο Πούτιν πιθανόν ενέκρινε τον φόνο, ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το 2016 μια βρετανική έρευνα. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Από έρευνα, που διεξήχθη από έναν ανώτερο βρετανό δικαστή, διαπιστώθηκε πως ο πρώην σωματοφύλακας της KGB Αντρέι Λουγκοβόι και ένας άλλος Ρώσος, ο Ντμίτρι Κοβτούν, διέπραξαν τον φόνο στο πλαίσιο μιας επιχείρησης για την οποία ο δικαστής είπε πως πιθανόν να ενορχηστρώθηκε από την ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB, την κύρια κληρονόμο της σοβιετικής KGB.

Ο Λιτβινένκο είχε διαφύγει από τη Ρωσία για τη Βρετανία έξι ακριβώς χρόνια πριν από την ημέρα που δηλητηριάσθηκε.

Αλεξάντρ Περεπιλίτσνι

Ο 44χρονος Ρώσος βρέθηκε νεκρός τον Νοέμβριο του 2012 κοντά στην πολυτελή κατοικία του σε φυλασσόμενη συνοικία έξω από το Λονδίνο αφού είχε βγει για να κάνει τζόγκινγκ.

Ο Περεπιλίτσνι είχε ζητήσει καταφύγιο στη Βρετανία το 2009, αφού είχε βοηθήσει σε μια ελβετική έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων στη Ρωσία. Ο ξαφνικός θάνατός του προκάλεσε υποψίες ότι μπορεί να δολοφονήθηκε.

Η βρετανική αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας παρά τις υποψίες ότι μπορεί να δολοφονήθηκε μ' ένα σπάνιο δηλητήριο. Η έρευνα για τον θάνατό του δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για το πώς πέθανε.

Σε ακροαματική συνεδρίαση κατατέθηκε πως ίχνη ενός σπάνιου και θανατηφόρου δηλητηρίου προερχόμενου από το φυτό gelsemium βρέθηκαν στο στομάχι του.

Ο Περεπιλίτσνι είχε φάει ένα βαθύ πιάτο σούπα που περιείχε λάπαθο, ένα δημοφιλές ρωσικό φαγητό. Η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη.

Βίκτορ Γιουστσένκο

Ο Γιουστσένκο, ηγέτης τότε της ουκρανικής αντιπολίτευσης, δηλητηριάσθηκε στη διάρκεια της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2004, στις οποίες ήταν υποψήφιος επικεφαλής ενός φιλοδυτικού ψηφοδελτίου εναντίον του πρωθυπουργου Βίκτορ Γιανούκοβιτς που υποστηριζόταν από τη Μόσχα.

Ο ίδιος δήλωσε πως δηλητηριάσθηκε όταν βγήκε έξω για να δειπνήσει στο Κίεβο μαζί με αξιωματούχους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας. Η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη.

Το σώμα του βρέθηκε να περιέχει 1.000 φορές περισσότερη διοξίνη απ' όση μπορεί να έχει φυσιολογικά. το πρόσωπό του και το σώμα του παραμορφώθηκαν από τη δηλητηρίαση και χρειάστηκε να υποβληθεί αργότερα σε δεκάδες επεμβάσεις.

Γκεόργκι Μάρκοφ

Βούλγαρος συγγραφέας, δημοσιογράφος και αντίπαλος της τότε κομμουνιστικής ηγεσίας της χώρας, ο Μάρκοφ αποστάτησε στη Δύση το 1969 και πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου 1978, αφού αισθάνθηκε ένα οξύ τσίμπημα στον μηρό του ενώ περίμενε το λεωφορείο στη Γέφυρα του Βατερλώ. Σύμφωνα με περιγραφές του επεισοδίου, ο Μάρκοφ κοίταξε πίσω του και είδε έναν άνδρα να μαζεύει μια ομπρέλα που είχε πέσει στο έδαφος. Ο άνδρας μουρμούρισε «συγγνώμη» πριν απομακρυνθεί περπατώντας.

Ο Μάρκοφ πέθανε αργότερα δηλητηριασμένος από ρικίνη, για την οποία δεν υπάρχει αντίδοτο. Διαφωνούντες κατηγόρησαν τη σοβιετική KGB ότι ήταν πίσω από τον φόνο.