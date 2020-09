Κόσμος

Φρίκη: Μητέρα σκότωσε τα πέντε παιδιά της

Τι όπλισε το χέρι της σύγχρονης "Μήδειας" στην Γερμανία.

Τα πτώματα πέντε παιδιών, σε διαμέρισμα στη δυτική πόλη Ζόλινγκεν, βρήκε η γερμανική αστυνομία , όπως δημοσιοποίησε στην ηλεκτρονική έκδοσή της η γερμανική ταμπλόιντ εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γιαγιά των παιδιών τηλεφώνησε στην αστυνομία για να καταγγείλει πως η κόρη της, ηλικίας 27 ετών, σκότωσε πέντε από τα παιδιά της και έχει βγει από το σπίτι παίρνοντας μαζί της άλλο ένα παιδί. Η αστυνομία βρήκε στη συνέχεια τα νεκρά παιδιά, ηλικίας 1, 2, 3, 6 και 8 ετών.

Η μητέρα πήδηξε το απόγευμα μπροστά από ένα τρένο στο Ντίσελντορφ, κοντά στο Ζόλινγκεν, αλλά επέζησε με σοβαρά τραύματα, ανέφερε η Bild, προσθέτοντας πως ένας 11χρονος γιος της βρέθηκε σώος στο σπίτι της γιαγιάς.