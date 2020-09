Πολιτική

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: έχουμε τουλάχιστον έξι δύσκολους μήνες μπροστά μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2021 θα αφήσουμε πίσω μας την κρίση, βάζοντας τα θεμέλια για δυναμική και υψηλού ρυθμού ανάπτυξη...

«Ξέρουμε ότι το 2020 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή -δεν κρύψαμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας- μιλήσαμε για τις επιπτώσεις μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία» ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του αμέσως μετά τις συναντήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και της σύσκεψης που προηγήθηκε για την πορεία των έργων. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλές φορές ότι έχουμε φυλάξει εφεδρείες και πολεμοφόδια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο Φθινόπωρο και τον δύσκολο Χειμώνα που έρχονται», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα στοιχεία της ύφεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΛΣΤΑΤ. «Η ύφεση για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι θα είναι τελικα της τάξης του 15,2% -ένα νούμερο το οποίο φαντάζει και όντως είναι πολύ μεγάλο- θέλω να κάνω, όμως, δύο επισημάνσεις επ’ αυτού: Πρώτον ότι το νούμερο αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από την ύφεση του δεύτερου τριμήνου σε σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες, αναφέρω ενδεικτικά ότι η Ισπανία θα κλείσει με ύφεση 22%, η Γαλλία με ύφεση 19%, η Ιταλία με ύφεση 17,3%. Το λέω αυτό διότι στην αρχή της κρίσης πολλοί διεθνείς οργανισμοί επηρεασμένοι, ίσως, από την σημαντική συμμετοχή του τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας είχαν εκτιμήσει ότι η Ελλάδα θα είχε την μεγαλύτερη ύφεση απ’ όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ευτυχώς, δεν επιβεβαιώνεται. Η Ελλάδα είναι στο μέσο της Ευρωζώνης ως προς την εκτιμώμενη ύφεση του πρώτου εξαμήνου του 2020. Θα κλείσουμε με μια ύφεση της τάξης του 7,9%. Τονίζω ότι αυτό είναι ένα νούμερο μεγάλο -δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό- δεν ωραιοποιούμε τις καταστάσεις, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που περνάει η ελληνική οικονομία, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Θέλω να τονίσω, όμως, ότι από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα στις ανάγκες των Ελλήνων εργαζομένων, στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων με ένα πακέτο μέτρων το οποίο προσαρμοζόταν συνέχεια καθώς εξελισσόταν η πανδημία και για την δεύτερη φάση αυτού του μεγάλου πακέτου στήριξης της ελληνικής κοινωνίας θα μιλήσω πιο αναλυτικά το επόμενο Σάββατο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2021 θα αφήσουμε πίσω μας την κρίση, βάζοντας τα θεμέλια για δυναμική και υψηλού ρυθμού ανάπτυξη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι έχουμε τουλάχιστον έξι δύσκολους μήνες μπροστά μας. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία», είπε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στα έργα που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των υποδομών και των αναπτυξιακών προοπτικών της Βόρειας Ελλάδας, τονίζοντας ότι τους τελευταίους 12 μήνες έχει συντελεστεί «σημαντική πρόοδος». Αναφέρθηκε ειδικά στην αύξηση των λεωφορείων που διαθέτουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, δεδομένου ότι ο στόλος του ΟΑΣΘ έχει αυξηθεί κατά 54% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο και η ενίσχυσή του αναμένεται να ξεπεράσει το 130% το καλοκαίρι του 2021. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Technopolis ICT Business Park.