Κοινωνία

Μήνυμα από το 112: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αύριο η πιο επικίνδυνη για πυρκαγιές ημέρα, λέει ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ως την πιο επικίνδυνη ημέρα του καλοκαιριού για εκδήλωση πυρκαγιάς χαρακτηρίζει την αυριανή, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών έφθασε μήνυμα από το 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία προειδοποιεί να αποφεύγονται ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

"Αγαπητοί μου συμπολίτες, αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, μεγάλο μέρος της χώρας μας θα βρίσκεται σε συνθήκες ευνοϊκές για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αύριο είναι η πιο δύσκολη ημέρα του φετινού καλοκαιριού, με δείκτη επικινδυνότητας 4 σε 17 Νομούς της επικράτειας. Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση προς όλους να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουμε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο ή οπουδήποτε αλλού που μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς από αμέλεια" τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

"Ολος ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής για να αντιμετωπίσουμε άμεσα την όποια επικίνδυνη κατάσταση εκδηλωθεί. Συστηματικές περιπολίες από επίγεια και εναέρια μέσα θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου σε όλες τις περιοχές που κινδυνεύουν. Αλλά, επαναλαμβάνω, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη εγρήγορση από όλους μας. Κάνω έκκληση για επιφυλακή όλων μας».

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας), Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας), Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλονιάς, ΠΕ Ζακύνθου), Πελοποννήσου (ΠΕ Μεσσηνίας), Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων), Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Χαλκιδικής), Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας) και Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)".