Πολιτική

Αντι-NAVTEX από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση της Λευκωσίας στην τουρκική NAVTEX για ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις.

Aντι-Navtex εξέδωσε η Κύπρος, στην οποία αναφέρεται πως η τουρκική Navtex σε σχέση με τις ρωσικές στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν εκδόθηκε σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως ο μόνος εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή αρμοδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη Λάρνακα.

Επίσης, σε Navtex που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται πως οι ρωσικές ναυτικές ασκήσεις θα διεξαχθούν από τις 17 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχή που δεσμεύτηκε με βάση τις ακόλουθες συντεταγμένες:



35-40.00N 035-00.00E

35-40.00N 035-20.00E

34-40.00N 035-36.00E

34-43.00N 034-40.00E

Στην ανακοίνωση με ημερομηνία Πέμπτη 03/09/2020, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα, ενώ γίνεται αυστηρή σύσταση σε όλα τα σκάφη να μην εισέρχονται στην περιοχή.

Ο Λαβρόφ πάει Κύπρο

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει την προσεχή Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέϊ Λαβρόφ.

Ο κ. Λαβρόφ θα έχει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ επί τάπητος αναμένεται να τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τόσο την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, όσο και γενικότερα την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστοποίηση της επίσκεψης Λαβρόφ στην Κύπρο έγινε στις 19 Αυγούστου 2020 σε ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Ρώσο ΥΠΕΞ και τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, με αφορμή την συμπλήρωση 60 χρόνων διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Ρωσίας.Μέσω των επιστολών επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά την προσήλωσή τους στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.