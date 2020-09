Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα μέτρα προστασίας για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 και τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης κτλ.

Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει τα μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 και τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με την απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας:

Άρθρο πρώτο

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας

Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.

Άρθρο δεύτερο

Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.

1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:

Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Αποφυγή συγχρωτισμού. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της συγκεκριμένης απόφασης φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.