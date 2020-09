Κοινωνία

Σεισμός στην Αττική

Αισθητή σε πολλές περιοχές έγινε η δόνηση. Που εντοπίζεται το επίκεντρο και πόσο ήταν το μέγεθος της.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Ατιική, στι; 18:07 της Πέμπτης.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα βορειοανατολικά προάστια του Λεκανοπεδίου.

Η δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σημ: 4,2 σύμφωνα με την αρχική, αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου) και το εστιακό της βάθος εντοπίζεται στα 6,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστοτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται σε αποσταση 17 χλμ βόρεια της Ραφήνας. στην περιοχή του Μαραθώνα.