Κόσμος

Ερντογάν σε Μέρκελ: Απαράδεκτο να υποστηρίζετε την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία της Καγκελαρίου της Γερμανίας με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Αγκελα Μέρκελ, και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Γερμανίδα καγκελάριος, Ανγκελα Μέρκελ, συνομίλησε με τον Ερντογάν για την ανατολική Μεσόγειο και την κρίση στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο Τούρκος πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του εναντίον της Αθήνας, τονίζοντας πως: «είναι απαράδεκτο ότι η εγωιστική και άδικη στάση της Ελλάδας υποστηρίζεται από ορισμένες χώρες».

Στη συνέχεια μάλιστα, σύμφωνα με το Andolu, πρόσθεσε πως η ελληνική πλευρά και οι χώρες που την υποστηρίζουν «έχουν λάβει μέτρα για να κλιμακώσουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της κ. Μέρκελ να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος στην περιοχή, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο: «προκαλείται από τα βήματα της Ελλάδας και των χωρών που την υποστηρίζουν» τα οποία, όπως σημειώνει: «βλάπτουν την περιφερειακή ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο».