Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: ήμουν προετοιμασμένος για το σενάριο επαφής με κρούσμα κορονοϊού (βίντεο)

Σε απομόνωση στο σπίτι του βρίσκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συναντήθηκε με επενδυτή, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός. Πώς το αντιμετωπίζει, τι αναμένεται να ακολουθήσει.

Προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο σπίτι του, καθώς συμμετείχε σε σύσκεψη με ξένο επενδυτή, ο οποίος νοσεί.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, μια ανθρώπινη ανησυχία υπάρχει πάντα. “Ήταν ένα σενάριο, για το οποίο ήμασταν προετοιμασμένοι, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο”.

Διευκρίνισε πάντως ότι τηρήθηκαν όλα τα μέτρα πρόληψης και έτσι οι πιθανότητες να κόλλησε δεν είναι αυξημένες. “Ακολουθήσαμε όλα τα μέτρα, φοράγαμε μάσκα, δεν κάναμε χειραψία, είχαμε αντισηπτικά” είπε χαρακτηριστικά.

Για το τι θα ακολουθήσει είπε: “Θα κάνουμε το τεστ το Σάββατο, θα περιμένουμε λίγες μέρες για την επώαση, ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί ο ιός και αν είμαστε αρνητικοί θα βγούμε από την απομόνωση. Τη δουλειά την κάνουμε από το σπίτι”. Επίσης, ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δόθηκε εντολή να γίνει απολύμανση στο υπουργείο.

Για τη συρρίκνωση της οικονομίας και τις εφιαλτικές προβλέψεις, τόνισε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 2020 με το 2019 που δεν υπήρχε πανδημία. “Όλα τα χρηματολογικά εργαλεία εφαρμόζονται για να περιοριστεί η ύφεση” δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.