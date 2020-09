Κοινωνία

Έστειλαν σε κρατούμενο εικόνες της Παναγίας “ποτισμένες” με… ηρωίνη (εικόνες)

Αποστολή ναρκωτικών… δι΄ αλληλογραφίας στις φυλακές Δομοκού

Σε έλεγχο αλληλογραφίας που διενεργήθηκε, μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, εντοπίστηκαν σε φάκελο αλληλογραφίας που προοριζόταν για Έλληνα κρατούμενο, 10 φωτογραφίες με διπλή επένδυση οι οποίες περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 50,3 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η οικεία Αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.