Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: σύντομα θα έχουμε κάποιο εμβόλιο στα χέρια μας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλύει τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό. Τι λέει για το εμβόλιο.