Πολιτική

Παρέμβαση Στόλτενμπεργκ: προαναγγέλλει διάλογο Ελλάδας - Τουρκίας

«Οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες για τη μείωση κινδύνου ατυχήματος» ανέφερε ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ. Τι απαντούν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα.

Την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, προαναγγέλλει ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο Σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποσυμπίεσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει στο Twitter και προσθέτει:

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ είναι μια σημαντική πλατφόρμα για διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους Συμμάχους για να βρω μια λύση στις εντάσεις στο πνεύμα της αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ».

Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα αναφέρουν πάντως η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δε συνιστά έναρξη διαλόγου.

"Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα" αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 ο Στόλτενμπεργκ κάλεσε τους στρατιωτικούς ακόλουθους Ελλάδας-Τουρκίας και τους παρουσίασε το σχέδιο της πρότασης του να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός Στρατιωτικής αποκλιμάκωσης. Επ αυτού δεν υπήρξε απάντηση και συμφωνία, για αυτό υπήρξε άμεση διάψευση από την Αθήνα.