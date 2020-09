Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα δομή φιλοξενίας στα Οινόφυτα

Στη δομή εντοπίσθηκαν δύο θετικά κρούσματα COVID-19.

Θετικός σε COVID-19/κορονοϊό βρέθηκε αιτών ασύλου 45 ετών, ο οποίος διέμενε στη δομή φιλοξενίας Οινοφύτων. Ο 45χρονος με καταγωγή από το Ιράκ είναι πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας, η κόρη του οποίου δεν έχει νοσήσει. Το κρούσμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ήπια συμπτώματα, όπου και νοσηλεύεται.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ιχνηλάτηση των επαφών του και ελήφθη δειγματοληπτικό τεστ από 18 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα 27 ετών από τη Συρία ανιχνεύθηκε θετική στον ιό. Η 27χρονη αιτούσα ασύλου θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με την οικογένεια της. Η εκ νέου διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, τίθεται άμεσα, έως και τις 16/09/2020, σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό (καραντίνα) η δομή φιλοξενίας στα Οινόφυτα, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.