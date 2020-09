Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: συγκριτικό πλεονέκτημα το ταλέντο των ανθρώπων μας εντός και εκτός Ελλάδας

Την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με μέλη (Startupers) του Cluster Τεχνητής Νοημοσύνης με τα οποία είχε συζήτηση.

Tο πρώτο και μεγαλύτερο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με μέλη (Startupers) του Cluster Τεχνητής Νοημοσύνης με τα οποία είχε συζήτηση.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «έχουμε κάνει πολλά πράγματα για να στηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα. Από φορολογικά κίνητρα, stock options με χαμηλότερη φορολόγηση μέχρι συγκεκριμένα ερευνητικά κεφάλαια τα οποία κατευθύνονται στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης έρευνας και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναπτύξουμε αυτό το οποίο αποτελεί το κρυφό μας συγκριτικό πλεονέκτημα, που δεν είναι άλλο από το ταλέντο των ανθρώπων μας εντός και εκτός Ελλάδας».

Συμπλήρωσε δε πως «στέκομαι στο ταλέντο και εκτός Ελλάδας διότι για πρώτη φορά βλέπουμε τάσεις ενός αντίστροφου brain drain, άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώνουν -ίσως μας βοήθησε και σε αυτό η διαχείριση που κάναμε για τον κορονοϊό- ότι αξίζει τον κόπο να επιστρέψουν στην χώρα μας προκειμένου να ασκήσουν εδώ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Διότι, πια, δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες για να μπορέσουν να το κάνουν με πιο θετικές προοπτικές».

«Η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστό ρόλο να παίξει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει έναν ξεχωριστό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο οικοσύστημα. «Με πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται σε μια πόλη η οποία έχει το μέγεθος, έχει μια φυσική αγορά η οποία επεκτείνεται πέρα των ελληνικών συνόρων αλλά κυρίως έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο για να μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία».

«Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων»

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην προσωπική του εμπειρία τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι εξαιρετικά οικείος για εκείνον. «Με τον κ. Τζήκα γνωριζόμαστε πριν επιλέξω να ασχοληθώ με την πολιτική, από την εποχή που είχα δημιουργήσει τότε για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών που θα επένδυε σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Τότε, όλα αυτά φαίνονταν εξαιρετικά πρωτοποριακά πράγματα για την Ελλάδα. Χαίρομαι, όμως, τώρα που διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές τις οποίες πάντα πρέσβευα και ουσιαστικά αναπτύσσουν μια τεχνογνωσία η οποία δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Και χαίρομαι διπλά όταν, μάλιστα, κάποιες από αυτές τις καινοτόμες εταιρείες καταφέρνουν να κλείνουν, τουλάχιστον, την πρώτη φάση του κύκλου τους, να πωλούνται για πολύ υψηλά ποσά σε άλλες εταιρείες, σε άλλα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών από το εξωτερικό. Είχαμε αρκετά τέτοια παραδείγματα ελληνικών εταιρειών τους τελευταίους μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.