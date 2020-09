Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 26 εκατομμύρια κρούσματα σε όλο τον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων. Ποιες χώρες ακολουθούν.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 863.679 ανθρώπους παγκοσμίως, από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 26.074.140 κρούσματα της νόσου Covid-19 έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, ενώ 17.071.200 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί, μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

Από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης έως τις 15:00 σήμερα, καταγράφηκαν 5.944 νέοι θάνατοι και 265.250 νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 1.184 νεκρούς, οι ΗΠΑ (1.080) και η Ινδία (1.043).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων με 185.752 θανάτους και 6.115.030 κρούσματα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 123.780 θανάτους και 3.997.865 κρούσματα, η Ινδία με 67.376 (3.853.406 μολύνσεις), το Μεξικό με 65.816 νεκρούς (610.957 κρούσματα) και η Ηνωμένο Βασίλειο με 41.514 θανάτους (338.676 κρούσματα).

Το Περού είναι η χώρα που θρηνεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό του, με 89 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούμενο από το Βέλγιο (85), την Ισπανία (62), το Ηνωμένο Βασίλειο (61) και την Χιλή (59). Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά συνολικά 85.077 κρούσματα (11 νέο) και 4.634 θανάτους.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έχει καταγράψει μέχρι σήμερα στις 15:00, 282.980 θανάτους (7.514.827 κρούσματα), η Ευρώπη 216.845 θανάτους και 4.061.430 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 194.923 θανάτους (6.244.721 κρούσματα), η Ασία 100.879 νεκρούς (5.427.187 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 37.014 νεκρούς (1.526.761 κρούσματα), η Αφρική 30.316 θανάτους (1.269.758 κρούσματα) και η Ωκεανία 722 νεκρούς (29.460 κρούσματα).