Αναβολή του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο

Διμέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση για οικονομική και εξωτερική πολιτική.

Αναβάλλεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία λόγω του κορονοϊού, όπως αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του κόμματος, που έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Στην συνεδρίαση που διεξήχθη σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου σε «ιδιαίτερα θετικό κλίμα», τα μέλη του οργάνου «αποδέχθηκαν επίσης θετικά την πρόταση του προέδρου για ανασχηματισμό και αναδιάταξη δυνάμεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή συσπείρωση και παρουσία του κόμματος μέσα και έξω από τη Βουλή».

Στη εισήγησή του ο κ. Τσίπρας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της οικονομίας «μετά και τη σημερινή ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου και της μεγάλης ύφεσης που ήδη πλήττει την ελληνική οικονομία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν πέρα πάσης αμφιβολίας την κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδείχθηκε ότι η χώρα είχε ανάγκη από ένα εμπροσθοβαρές πακέτο στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας, προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική και κοινωνική κατάρρευση».

Κριτική άσκησε και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Ενώ επισήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να εντείνει την αντιπολιτευτική του δράση, να παρουσιάσει το συνολικό πολιτικό του σχέδιό για την αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης που έχει χτυπήσει τη χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη».