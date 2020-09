Αθλητικά

US Open: Με ανατροπή στις “32” η Σάκκαρη

Νίκη-πρόκριση για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.



Ακάθεκτη συνεχίζει την πορεία της στο US Open η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, παρότι έχασε το πρώτο σετ από την Μπερνάρντα Πέρα, ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και με χαρακτηριστική άνεση έφτασε στη νίκη με 2-1.

Η Αμερικανίδα αιφνιδίασε την 25χρονη πρωταθλήτρια και πήρε εύκολα το πρώτο σετ (6-2). Από κει και πέρα, όμως, η Σάκκαρη έδειξε την ποιότητά της κι έφτασε εύκολα στην ισοφάριση (6-3).

Στο τρίτο σετ έκανε... περίπατο και με 6-2 πήρε τη νίκη-πρόκριση για τον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.