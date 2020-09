Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής

Ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για κορονοϊό και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής από τα κλιμάκια του Συντονιστικού οργάνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγινε σήμερα επίσκεψη κλιμακίων των Κινητών Ομάδων Επισκέψεις στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) στο Δήμο Κρωπίας και ελήφθησαν ρινοφαρυγγικά δείγματα, από όλους τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών και της Δημοτικής βιβλιοθήκης. Η σχετική δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον δήμαρχο Κρωπίας.

Να σημειωθεί ότι τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΚΟΕΣ) τα οποία πραγματοποιούν τους επιδημιολογικούς εργαστηριακούς ελέγχους αποτελούνται από ιατρούς εξειδικευμένους και νοσηλευτές ΠΕ. Οι λείψεις των δειγμάτων γίνονται με την τεχνική PCR.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Οι επιδημιολογικές λήψεις δειγμάτων σε υπηρεσίες και φορείς της αυτοδιοίκησης, καθώς και σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, για την προστασία των δομών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αποτελεί, τον κύριο στόχο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προστατεύουμε κάθε νοικοκυριό της Αττικής ξεκινώντας από τους πιο ευάλωτους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και οχυρώνοντας τον επιδημιολογικό έλεγχο με στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης δήλωσε: «Από την αρχή της κρίσης της πανδημίας- μέριμνα μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες ώστε να προστατέψουμε παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους ηλικιωμένους μας. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούμε κάθε συνεργασία με αυτοδιοικητικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Μόνο με τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας και την ατομική ευθύνη μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, ευχαρίστησε θερμά τον Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, τον επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής- ΙΣΑ και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Κρίσεων Δρ. Πάνο Ευσταθίου και τον Γεώργιο Ντούλα, ιατρό-χειρουργό, υπεύθυνο ΚΟΕΣ (Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι) για την άψογη συνεργασία.