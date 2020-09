Κόσμος

Λίβανος: ίχνη ζωής κάτω από χαλάσματα στη Βηρυτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διασωστική ομάδα με έναν σκύλο αναζήτησης και διάσωσης εντόπισε κίνηση κάτω από ένα κατεστραμμένο κτίριο, ένα μήνα μετά τη φονική έκρηξη...

Λιβανέζοι διασώστες εντόπισαν σήμερα ίχνη ζωής στα ερείπια ενός κτιρίου σε κατοικημένη περιοχή της Βηρυτού που κατέρρευσε από την τεράστια έκρηξη της 4ης Αυγούστου στο κοντινό λιμάνι, δήλωσε ένας από τους διασώστες.

Νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι μια διασωστική ομάδα με έναν σκύλο αναζήτησης και διάσωσης εντόπισε κίνηση κάτω από ένα κατεστραμμένο κτίριο στην περιοχή Γκεμαγίζε της Βηρυτού, μια από τις συνοικίες της λιβανέζικης πρωτεύουσας που δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα χτυπήματα από την έκρηξη. "Αυτά (τα σημάδια αναπνοής και σφυγμού) μαζί με τον αισθητήρα θερμοκρασίας σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα ζωής", δήλωσε ο διασώστης Έντι Μπιτάρ σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο.

Διασώστες ανέβηκαν πάνω στο σωρό χαλασμάτων του γκρεμισμένο κτιρίου και έριξαν προβολείς στο σημείο καθώς ο ήλιος έδυε. Ένας εργαζόμενος των υπηρεσιών διάσωσης μαζί με έναν σκύλο διάσωσης σκαρφάλωσαν στο ύψωμα του όγκου της θρυμματισμένης τοιχοποιίας. Ο Μπίταρ είπε πως μια μονάδα πολιτικής προστασίας κλήθηκε να συνδράμει στην έρευνα με επιπλέον εξοπλισμό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η όποια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, εάν ξεκαθαριστεί ότι υπάρχει ζωντανός/ή κάτω από τα ερείπια, είναι πιθανό να διαρκέσει ώρες.

4,35 τόνοι νιτρικού αμμωνίου βρέθηκαν κοντά στην είσοδο του λιμανιού της Βηρυτού

Παράλληλα σήμερα ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως εντόπισε 4,35 τόνους νιτρικού αμμωνίου κοντά στην είσοδο του λιμανιού της Βηρυτού. Μηχανικοί του στρατού «έχουν αναλάβει την μεταχείριση του υλικού», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA. Οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις τόνισαν ότι τα χημικά βρέθηκαν έξω από την πύλη Νο 9 του λιμανιού.

Η καταστροφική έκρηξη της 4ης Αυγούστου που ρήμαξε την πόλη, σκότωσε περίπου 190 ανθρώπους. Οι αρχές δήλωσαν ότι προκλήθηκε από περίπου 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου που στοιβάζονταν επί χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες σε μια αποθήκη του λιμανιού. Η έκρηξη γκρέμισε ολόκληρες γειτονιές, κατέστρεψε κτίρια και τραυμάτισε 6.000 ανθρώπους.