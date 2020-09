Life

Κορονοϊός: Θετικός o “Batman”

Διακόπηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας, καθώς ο πρωταγωνιστής μολύνθηκε από τον ιό.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Batman στην τελευταία ταινία της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς, διαγνώστηκε με κορονοϊό, οδηγώντας στη διακοπή της παραγωγής της ταινίας στην Βρετανία, ανέφεραν σήμερα το Vanity Fair και το Hollywood Reporter.

Η Warner Bros, παραγωγός της ταινίας, ανακοίνωσε πως «μέλος της ομάδας παραγωγής “The Batman”» εξετάστηκε και βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του νοσούντα. «Τα γυρίσματα διακόπηκαν προσωρινά», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το Vanity Fair και το Hollywood Reporter, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τόνισαν ότι το πρόσωπο που διαγνώστηκε θετικό στον ιό είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο πρωταγωνιστής της ταινίας.