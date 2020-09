Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί τα περιστατικά κάθε λογής βίας, αλλά και σεξουαλικών παρενοχλήσεων, είναι πολύ πιθανά.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής θα βρίσκεται απέναντι σου, όπου απέναντι βρίσκονται οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σου. Με αυτούς θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά και να λύσεις κάποια προβλήματα που μπορεί να επηρέασαν τις σχέσεις σου το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη και για τους αδέσμευτους, δίνει την ευκαιρία για γνωριμίες που δε μένουν στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά επιζητούν και ένα πεδίο επικοινωνίας. Προώθησε και θέματα που αφορούν νέες συνεργασίες, οι οποίες μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικερδείς.

ΤΑΥΡΟΣ: Ό,τι σχεδίαζες, δημιουργούσες στο μυαλό σου και εμπνεόσουν το προηγούμενο διάστημα, μπορείς από σήμερα, που ο Ερμής περνάει στον Ζυγό, να το επικοινωνήσεις στους συνεργάτες σου και να ξεκινήσεις την υλοποίηση του. Σίγουρα από εργασιακής απόψεως, το διάστημα είναι πιο έντονο, ωστόσο δεν θα πρέπει να αμελήσεις και θέματα που αφορούν στην υγεία και στη φυσική σου κατάσταση, γι’ αυτό η σωστή διατροφή και η γυμναστική θα πρέπει να μείνουν ψηλά στις προτεραιότητές σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Από σήμερα και για όσο καιρό ο Ερμής θα παραμείνει στον Ζυγό, θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις από κάστινγκ κόσμο και κοσμάκη, για τη μία και μοναδική θέση που οδηγεί στην καρδιά σου. Δε σου αρκούν από μόνα τους τα συναισθήματα, ούτε όμως από μόνη της η επικοινωνία. Τα θέλεις και τα δύο και είσαι έτοιμος να αγοράσεις και να πουλήσεις τον οποιονδήποτε, για τον επόμενο με τον οποίο θα τα έχεις σε καλύτερη ισορροπία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Ερμής μπαίνει στο κομμάτι της οικογένειας και αυτό στρέφει την προσοχή σου στα θέματα που αφορούν εσένα και τους οικείους σου. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να ασχολήθηκες υπερβολικά με τα θέματα συγγενικών σου προσώπων και να έχεις χάσει την επαφή με όσα συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον σου, όμως τώρα μπορείς να αφιερωθείς στους δικούς σου ανθρώπους, να ακούσεις όσα τους απασχολούν και να ξαναβρείς τις μεταξύ σας ισορροπίες. Αν σκοπεύεις να μετακομίσεις, επίσης είναι μια καλή περίοδος.

ΛΕΩΝ: Η νέα θέση του Ερμή σου έρχεται “ταμάμ” αν ασχολείσαι με το εμπόριο, το γράψιμο ή την επικοινωνία, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζεις τι χρειάζονται οι άλλοι πριν καν το καταλάβουν οι ίδιοι. Παράλληλα, θα έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, όπως και να προωθήσεις θέματα σπουδών. Ευνοϊκά, επίσης, είναι τα πράγματα αν θέλεις να αγοράσεις (ή και να πουλήσεις) κάποιο μεταφορικό μέσο, αλλά και κάθε είδος επικοινωνίας, όπως κινητά, τηλεοράσεις, υπολογιστές, κλπ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Ερμής μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα ευνοϊκός για εσένα το επόμενο διάστημα, αφού μπαίνει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που ευνοεί τα οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα οφέλη μπορεί να προκύψουν από την αγοραπωλησία ή την ενοικίαση κάποιου ακινήτου. Επίσης και οι επενδύσεις μπορούν να αποφέρουν κέρδη, που μπορεί να είναι αργά, αλλά είναι σίγουρα και σταθερά. Γενικότερα, όμως, μπορείς να επινοήσεις και νέες πηγές εσόδων που με επιμονή θα σου δώσουν μια αίσθηση οικονομικής ασφάλειας.

ΖΥΓΟΣ: Μια περίοδος εσωστρέφειας τελειώνει, μια περίοδος εξωστρέφειας ξεκινά, τώρα που ο Ερμής περνάει στο ζώδιο σου. Θα έχεις όλο τον καιρό να κυνηγήσεις ό,τι έχεις θέσει σε προτεραιότητα. Θέλεις να βρεις μια νέα σχέση ή να έρθεις πιο κοντά με τον άνθρωπο σου και να ξεπεράσεις ενδεχόμενα προβλήματα, θέλεις να ξεκολλήσεις από μια δουλειά που σε πνίγει ή να βρεις κάποια πιο επικερδή, τώρα είναι η στιγμή που μπορείς να αντιληφθείς τι και πώς πρέπει να γίνει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η νέα θέση του Ερμή σε κάνει να χάνεις λίγο την επαφή με την πραγματικότητα και να δυσκολεύεσαι να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Είναι λογικό, μετά την υπερέκθεση του προηγούμενου διαστήματος, να χρειάζεσαι μια φάση περισυλλογής και εσωστρέφειας. Εκμεταλλεύσου την, όμως, για να προετοιμάσεις τα επόμενα βήματα σου. Δεν αργεί η στιγμή που θα βγεις και πάλι μπροστά και τότε θα πρέπει να ξέρεις τι θέλεις και πώς θα το κερδίσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Ερμής στον Ζυγό θα σε βοηθήσει να γίνεις περισσότερο ομαδικός, δίνοντας σου την ευκαιρία να απαλλαγείς για λίγο από τους περιορισμούς που σου βάζει ο εγωκεντρισμός σου. Θα μπορέσεις να μιλήσεις ανοιχτά για τα σχέδια σου και να βρεις συνοδοιπόρους και υποστηρικτές που θα κάνουν την πραγματοποίηση τους πιο εύκολη. Και στα ερωτικά, όμως, η νέα θέση του Ερμή είναι πιο αβανταδόρικη, αφού θα σου δώσει την ευκαιρία για γνωριμίες μέσα από τον φιλικό σου κύκλο, στον οποίο μάλιστα εκφράζεσαι με μεγαλύτερη άνεση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η νέα θέση του Ερμή ανοίγει μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις τις επαγγελματικές σου επιδιώξεις, ερχόμενος σε επαφή με άτομα που κατέχουν τη θέση ή τη δύναμη να σε βοηθήσουν. Επίσης, μπορεί να σε οδηγήσει σε συνειδητοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση στη δουλειά ή τον γάμο σου και να βγάλει κάτω απ’ το χαλάκι πράγματα που έθαβες επιμελώς και με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείς, για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ερμής από τον Ζυγό σε κάνει πιο καλό παίχτη, ίσως και πιο τυχοδιώκτη στο ερωτικό παιχνίδι, όπου ο στόχος δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος, αλλά η χαρά του παιχνιδιού. Παράλληλα, οι συναλλαγές με το εξωτερικό μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα επικερδείς, ενώ θα έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις και κάποιο ταξίδι που θα σου δώσει αέρα ανανέωσης. Θετικά, όμως, είναι τα πράγματα και όσον αφορά θέματα σπουδών ή το να έρθεις σε επαφή με μια νέα φιλοσοφία.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής περνάει σε εκείνο το κομμάτι του ωροσκοπίου σου που ψάχνει τις πληροφορίες στο εσωτερικό, στα πιο ασυνείδητα κομμάτια της ύπαρξης σου. Μπορεί να είναι λοιπόν μια περίοδος εσωστρέφειας, αλλά είναι απόλυτα χρήσιμη, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα περίμενες τους άλλους να σου δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Καλή περίοδος για να διαχειριστείς και κληρονομικά ή φορολογικά ζητήματα, αλλά και για να συζητήσεις τους όρους μιας συνεργασίας.

Πηγή: Astrologos.gr