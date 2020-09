Παράξενα

Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο οδηγός του ΚΤΕΛ που σταμάτησε την τρελή πορεία του αυτοκινήτου.

Σάστισαν οδηγοί που είδαν την Πέμπτη ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Ε.Ο. Κορίνθου-Τρίπολης.

Ένας οδηγός του ΚΤΕΛ Λακωνίας σταμάτησε την τρελή και επικίνδυνη πορεία του στην λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Σταμάτησε το όχημα μπροστά του και όταν κατέβηκε, άκουσε έκπληκτος τον 86χρονο οδηγό να του λέει «Κάνε στην άκρη, να προχωρήσω», όπως είπε ο ίδιος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε ατύχημα, όπως έγινε και σε ανάλογη περίπτωση με αυτοκίνητο που κινείτο ανάποδα στην περιφερειακή οδό Χαλκίδας-Σχηματαρίου.

Εκεί ο οδηγός συνέχισε την πορεία του για 13 χιλιόμετρα και μόνο σε θαύμα μπορεί να αποδοθεί το γεγονός ότι δεν προκλήθηκε σύγκρουση με άλλο όχημα.