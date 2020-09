Κοινωνία

Bullying: Συγκλονίζει μητέρα στον ΑΝΤ1 για τον ανελέητο ξυλοδαρμό του γιου της (βίντεο)

Περίπου 20 ανήλικοι τον χτυπούσαν ενώ βρισκόταν, ανήμπορος να αντιδράσει, πεσμένος στο έδαφος.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση του ανελέητου ξυλοδαρμού ενός 17χρονου από ανήλικους στο Γαλάτσι.

Όπως είπε η μητέρα του νεαρού στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”, το περασμένο Σάββατο, ο 17χρονος ξεκίνησε να πάει για καφέ μαζί με φίλους του. Στον δρόμο βρέθηκε μπροστά σε έναν καυγά. Αν και δεν μπήκε στη μέση για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, φώναξε «Σταματήστε» και τότε δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από νεαρό, ο οποίος τον γρονοθοκόπησε και τον σώριασε στο έδαφος.

Ενώ βρισκόταν στο έδαφος, δέχθηκε κλωτσιά και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μαζεύτηκαν από πάνω του περίπου 20 άτομα που συνέχισαν να τον χτυπούν με μανία.

Ο 17χρονος υπέστη πολλαπλά κατάγματα, ενώ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γνάθο. Έχει υποστεί σοκ από την επίθεση και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.

Η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία μίλησε επίσης στην εκπομπή, έκανε λόγο για σκληρή συμμορία ανηλίκων, που έχει γίνει φόβος και τρόμος στο Γαλάτσι. Αποκάλυψε, μάλιστα, πως ο φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας έστειλε μηνύματα στον 17χρονο, ζητώντας του να μην δώσει συνέχεια.

Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε η αναφορά πως όταν η οικογένεια πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταθέσει μήνυση, ο αξιωματικός υπηρεσίας συνέστησε στη μητέρα, όπως είπε η δικηγόρος της οικογένειας, να μην κινήσει τις διαδικασίες.