Κοινωνία

Άνδρας πνίγηκε σε πλαζ της Γλυφάδας

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άνδρα την ώρα που έκανε μπάνιο στην θάλασσα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ένας ηλικιωμένος άνδρας από τη 2η πλαζ της Γλυφάδας.

Πρόκειται για έναν 69χρονο αλλοδαπό ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες πνιγμού του άτυχου άνδρας διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού.