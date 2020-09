Κόσμος

Σρι Λάνκα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο με Έλληνες ναυτικούς (βίντεο)

Στις φλόγες έχει παραδοθεί το supertanker “New Diamond”. Πληροφορίες για έναν νεκρό ναυτικό.

Ένας ναυτικός, υπήκοος Φιλιππίνων, αγνοείται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε supertanker στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα και πιστεύεται πως είναι νεκρός, δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του Ινδικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον πλοίαρχο Ίντικα ντε Σίλβα, η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται πάνω στο μεγάλο δεξαμενόπλοιο New Diamond, που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 23 μέλη πληρώματος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο την Πέμπτη και εξαπλώθηκε στη γέφυρα του πλοίου, το οποίο έχει ναυλωθεί από την Indian Oil Corp (IOC).

«Ο αγνοούμενος Φιλιππινέζος ναύτης θεωρείται νεκρός. Τραυματίστηκε άσχημα όταν εξερράγη λέβητας», εξήγησε ο ντε Σίλβα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενος μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν.

Τα μέλη του πληρώματος ήταν πέντε Έλληνες και 18 Φιλιππινέζοι. Άλλος ένας ναυτικός έχει τραυματιστεί και διακομίστηκε αεροπορικώς από το πλοίο σε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι ναυτικοί είναι σώοι.

Το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι Μίνα αλ Αχμάντι του Κουβέιτ, φορτωμένο κουβεϊτιανό αργό, κατά τα δεδομένα της εφαρμογής εντοπισμού πλοίων της Refinitiv Eikon. Κατευθυνόταν στο λιμάνι Παραντίπ της Ινδίας, όπου η IOC διαθέτει διυλιστήριο με δυνατότητα επεξεργασίας 300.000 βαρελιών αργού την ημέρα.