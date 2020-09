Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: Μετά τον Δεκέμβριο η παράδοση εμβολίων για τον κορονοϊό (βίντεο)

Τι είπε για το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας που σταμάτησε να κάνει τεστ για κορονοϊό, αλλά και για τα κρούσματα σε γηροκομεία και άλλες κλειστές δομές.

Για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού αλλά και για το θέμα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) σχετικά με τα τεστ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας οι παραδόσεις των εμβολίων θα ξεκινήσουν μετά τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την συμφωνία που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ΕΚΕΑ το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί λόγω αυξημένου φόρτου ο κ. Κοντοζαμάνης έκανε λόγο για πρόσκαιρη έλλειψη, καθώς όπως είπε, έγιναν παραπάνω έλεγχοι και το πρόβλημα θα αποκατασταθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.



Όπως ανέφερε ο κ. Κοντοζαμάνης «όσα τεστ δεν πήγαν στον ΕΚΕΑ πήγαν σε άλλα εργαστήρια και σε καμία περίπτωση δεν σταμάτησε ο ημερήσιος έλεγχος στην χώρα». Όπως έγινε γνωστό το ΕΚΕΑ σε επιστολή του στο υπουργείο έκανε λόγο για «αλόγιστη χρήση τεστ», ωστόσο όπως αποκάλυψε ο κ. Κοντοζαμάνης «έστειλε ορθή επανάληψη» της επιστολής, κατά συνέπεια όπως είπε αυτός ο χαρακτηρισμός πλέον από τον ΕΚΕΑ δεν υφίσταται.



Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε ότι «είμαστε στις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό τεστ» και ότι «υπάρχει παραγωγική δυνατότητα στην χώρα».