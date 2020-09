Κοινωνία

Γιαγιά και… φοιτήτρια: Πέρασε πρώτη σε σχολή του Παντείου Πανεπιστημίου (βίντεο)

Η Χρυσαυγή Κασάπογλου είναι μητέρα πέντε παιδιών και γιαγιά τεσσάρων εγγονιών. Περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» πως κατάφερε τον στόχο της και πόσο δύσκολο ήταν.