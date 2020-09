Κοινωνία

Νεκρός ο αλεξιπτωτιστής που παρασύρθηκε από δυνατούς ανέμους

Τραγωδία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο άτυχος αλεξιπτωτιστής παρασύρθηκε εκτός ζώνης ρίψης, στη διάρκεια νυχτερινής άσκησης.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη διάρκεια νυχτερινής άσκησης, την Πέμπτη, ένας αλεξιπτωτιστής παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο εκτός της ζώνης ρίψης.

Εντοπίστηκε αρκετή ώρα αργότερα, σοβαρά τραυματισμένος, και διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος αλεξιπτωτιστής κατέληξε το πρωί της Παρασκευής.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι τη νύχτα 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κ.Μ. της δυνάμεως Μονάδας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια νυχτερινού χερσαίου επιχειρησιακού άλματος ελευθέρας πτώσεως τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως».