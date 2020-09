Κοινωνία

Λέων στον ΑΝΤ1: Σε αυστηρό περιορισμό η δομή τοξικοεξαρτημένων μετά το κρούσμα κορονοϊού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σαρωτικούς ελέγχους στην δομή μετά το κρούσμα κορονοϊού έκανε λόγο ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής Αλληλεγγύης του Δήμου.