Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: Αυξημένη διασπορά κρουσμάτων κορονοϊού στην Αττική (βίντεο)

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ για τα κρούσματα στην Αττική και στις δομές. Τι περιμένουν οι ειδικοί μετά το τέλος της επιστοφής και των τελευταίων αδειούχων.