“Διαξιφισμοί” Σαλμά - Βέττα για τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία (βίντεο)

Πολιτική αντιπαράθεση για την διαχείριση της κρίσης στην ανατολική Μεσόγειο και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.