Κοινωνία

Φυτεία κάνναβης σε δύσβατη περιοχή της Αττικής (εικόνες)

Εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Αστυνομίας. Ξεριζώθηκαν εκατοντάδες δενδρύλλια. Αναζητούνται οι δράστες.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων εξερεύνησης περιοχών πρόσφορων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και καταστολής της δράσης καλλιεργητών, εντόπισε, με τη συνδρομή του ελικοπτέρου της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και αστυνομικών του Τ.Α. Ωρωπού, σε δύσβατη δασική περιοχή της Αττικής, φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω τόπο αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ και της Ο.Π.Κ.Ε, όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 250 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 40 εκατοστά έως 2 μέτρα.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός ανάπτυξης και υδροδότησης της καλλιέργειας, καθώς και συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 108 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ενεργείται προανάκριση για την ταυτοποίηση και εντοπισμό των δραστών.