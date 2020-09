Αθλητικά

Δεύτερη μάχη για την Εθνική Ομάδα στο Nations League

Κόσοβο-Ελλάδα με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα.

Νέο εκτός έδρας παιχνίδι δίνει η Εθνική Ομάδα στο Nations League. Από τη Λουμπλιάνα, όπου χτες έδωσε τον πρώτη της αγώνα στη διοργάνωση με τη Σλοβενία, «μετακομίζει» στην Πρίστινα, όπου την Κυριακή, στις 21:45, θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο.

Στόχος είναι η νίκη στην προσπάθεια που κάνει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να πάρει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, ώστε να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία.

Ειδικά στοιχήματα για πέναλτι, ασίστ, αυτογκόλ, κάρτες, κόρνερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τον αγώνα Κόσοβο-Ελλάδα.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα:

Κάρτα στο πρώτο δεκάλεπτο

Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα

Ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι

Παίκτης που θα δώσει ασίστ

Αυτογκόλ

Νικητής κόρνερ

Πρώτο κόρνερ

Τελευταίο κόρνερ

Ημίχρονο με τα περισσότερα κόρνερ

Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και τελικό αποτέλεσμα

