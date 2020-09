Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο άνδρας που σκότωσε τον υποστηρικτή του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγο αφού ο Τραμπ ζήτησε μέσω Twitter από την αστυνομία του Πόρτλαντ να συλλάβει «τον εν ψυχρώ δολοφόνο του Άαρον ‘Τζέι’ Ντάνιελσον».

Ένας άνδρας, που φέρεται να σκότωσε υποστηρικτή της ακροδεξιάς ομάδας Patriot Prayer στο Πόρτλαντ το Σαββατοκύριακο, σκοτώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ, την ώρα που αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, δήλωσαν αξιωματούχοι σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Ο ύποπτος, ο 48χρονος Μάικλ Ρέινολ, σκοτώθηκε στο Λέισι, στο νοτιοδυτικό Σιάτλ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, την ώρα που αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν.

Ο Ρέινολ ήταν ο βασικός ύποπτος για τον φόνο του 39χρονου Άαρον ‘Τζέι’ Ντάνιελσον, μέλους της ομάδας Patriot Prayer που δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος το Σάββατο το βράδυ όταν υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρασε με οχηματοπομπή από το κέντρο του Πόρτλαντ και συνεπλάκησαν με διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI και μέλη της υπηρεσίας σερίφηδων εντόπισαν τον Ρέινολ χθες, μετά την έκδοση εντάλματος εναντίον του. Κατά τη σύλληψή του ο 48χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν πράκτορα του FBI. Σύμφωνα με τον πράκτορα αυτόν, ο Ρέινολ τράβηξε όπλο.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγο αφού ο Τραμπ ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο Twitter από την αστυνομία του Πόρτλαντ να συλλάβει «τον εν ψυχρώ δολοφόνο του Άαρον ‘Τζέι’ Ντάνιελσον».

«Κάντε τη δουλειά σας και κάντε την γρήγορα. Όλοι ξέρουν ποιος είναι αυτός ο αλήτης», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν μου προκαλεί έκπληξη που το Πόρτλαντ πάει κατά διαβόλου!».

Σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στο Vice News την Πέμπτη, ο Ρέινολ δήλωσε ότι το Σάββατο έδρασε ευρισκόμενος σε αυτοάμυνα, καθώς πίστεψε ότι ο ίδιος και ένας φίλος του κινδύνευαν να δεχθούν επίθεση με μαχαίρι.

«Δεν είχα επιλογή. Δηλαδή είχα. Θα μπορούσα να έχω κάτσει εκεί και να τους παρακολουθώ να σκοτώνουν έναν έγχρωμο φίλο μου. Αλλά δεν θα το έκανα αυτό», τόνισε.

Ο Μάικλ Ρέινολ, ο οποίος δήλωνε αντιφασίστας, συμμετείχε ενεργά στις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας που πραγματοποιούνται στο Πόρτλαντ εδώ και 100 ημέρες, μετά τον θάνατο κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς του Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη.