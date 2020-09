Πολιτική

Μητσοτάκης προς Ερντογάν: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις για να ξεκινήσει ο διάλογος έστειλε ο Πρωθυπουργός.

Σαφές μήνυμα για τους όρους του διαλόγου με την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση, που είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Γιανγκ Γετσί, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και Διευθυντή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

«Η χώρα μας όπως γνωρίζετε, εκτός από την επιθετικότητα της Τουρκίας αντιμετωπίζει και ενέργειες που αμφισβητούν κάθε κανόνα του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα δεν έκρυψε ποτέ ότι ταυτόχρονα με τα δικαιώματά της υπερασπίζεται πάντα και την καλή γειτονία. Θεωρώ τη διπλωματία την άλλη όψη της ισχύος της πατρίδας μου» είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι από τις πολλές υπερβολικές αποστροφές του Προέδρου Ερντογάν συγκρατεί μόνο μία, αυτή που μιλά για διάλογο: «Σ' αυτήν απαντώ με έξι καθαρές λέξεις: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις».

Καλωσορίζοντας τον Κινέζο αξιωματούχο ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η παρουσία του στην Ελλάδα σε αυτήν τη συγκυρία «αποκτά αυξημένη σημασία, γιατί η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πρεσβεύει τις θέσεις αρχής του Διεθνούς Δικαίου».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση «η χώρα μας, όπως γνωρίζετε, εκτός από την επιθετικότητα της Τουρκίας, αντιμετωπίζει και ενέργειες που αμφισβητούν κάθε κανόνα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Με μια ρητορική που διαστρέφει την Ιστορία και αλλοιώνει τη Γεωγραφία, υπονομεύοντας τη νομιμότητα και με κινήσεις που θέτουν, πλέον, σε κίνδυνο την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών μας, ο κ. Δένδιας, στη Νέα Υόρκη θα επιδώσει στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιστολή μου όπου παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η έκνομη δραστηριότητα της 'Αγκυρας. Όπως και οι απειλές που αυτή διαμορφώνει για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Έναν χώρο -όπως ξέρετε- ζωτικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο, τους ενεργειακούς δρόμους, τις επικοινωνίες.

Τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, κάθε ένταση, σε οποιοδήποτε σημείο του παγκόσμιου χάρτη, συνιστά μία πρόκληση για τις δυνάμεις της ειρήνης. Πολύ περισσότερο, όταν αυτή εκδηλώνεται στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας, που είναι και ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά και στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.

Συνεπώς, η παράνομη δράση της Τουρκίας συνιστά μια διεθνή πρόκληση, που απαιτεί μια διεθνή απάντηση. Και μόνη μας πυξίδα, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε, μπορεί να είναι το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ελλάδα δεν έκρυψε ποτέ ότι, ταυτόχρονα με τα δικαιώματά της, υπερασπίζεται πάντα και την καλή γειτονία. Θεωρώ την διπλωματία την άλλη όψη της ισχύος της πατρίδας μου.

Γι' αυτό και από τις πολλές, υπερβολικές αποστροφές του Προέδρου Ερντογάν θα συγκρατήσω μόνο μία, αυτήν που μιλά για διάλογο. Και σε αυτήν απαντώ με έξι καθαρές λέξεις: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις.

Η χώρα μου και μπορεί και θέλει να συζητήσει τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Αλλά χωρίς η ίδια να εκβιάζεται και χωρίς η λογική να παραβιάζεται. Ας φύγουν, λοιπόν, οι απειλές, για να ξεκινήσουν οι επαφές.

Μπορεί η επικαιρότητα να έδωσε στις αναφορές μου κάποιο προβάδισμα στα εθνικά θέματα. Αλλά είναι εύλογο, καθώς η χώρα σας διαθέτει παγκόσμια επιρροή, στην οποία η Ελλάδα προσβλέπει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υπολογίζω λιγότερο την ανάπτυξη της διμερούς μας συνεργασίας.

Άλλωστε, όπως είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε και στην επίσκεψη που έκανα εγώ στην Σαγκάη αλλά και στην επίσκεψη του Προέδρου Xi στη χώρα μας, τον περασμένο Νοέμβριο, τα κράτη μας δεν τα ενώνουν μόνο η Ιστορία και οι πολιτισμοί αιώνων. Αλλά και ειλικρινείς σχέσεις, που αποκτούν στρατηγικά χαρακτηριστικά, ειδικά στα ζητήματα επενδύσεων, εμπορίου και τουρισμού.

Και αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στις διευρυμένες διμερείς επαφές μας. Kαι είμαι σίγουρος ότι το μέλλον των σχέσεών μας διαγράφεται πιο αισιόδοξο, πιο φωτεινό, το ίδιο όπως ο ήλιος που σας υποδέχθηκε σήμερα στην Αθήνα. Θέλω και πάλι να σας καλωσορίσω, να μεταφέρετε την εκτίμησή μου στον Πρόεδρο Xi και προσβλέπω σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες».

Από την πλευρά του ο κ. Γιετσί εξέφρασε τη χαρά του μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Κινέζου προέδρου, Σι Τζινπίνγκ και του Κινέζου πρωθυπουργού, γιατί όπως είπε «με τις κοινές προσπάθειες της κυβέρνησης και του λαού της Ελλάδας η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η οικονομική δραστηριότητα γενικά ομαλοποιείται.

Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την ελληνική πλευρά στον κοινό μας αγώνα εναντίον της επιδημίας και υποστηρίζουμε σθεναρά τον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην προσπάθεια αυτή.

Όπως αναφέρατε, πέρυσι οι ηγεσίες των δύο χωρών μας επιτυχώς αντάλλαξαν επισκέψεις η μία στην άλλη και εσείς συμμετείχατε και στη Διεθνή Έκθεση της Σαγκάης.

Και ο κύριος σκοπός της επίσκεψής μου αυτής, είναι να υλοποιήσουμε μαζί περαιτέρω τις σημαντικές συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν οι ηγεσίες των δύο χωρών μας πέρσι και να προωθήσουμε την περαιτέρω εντατικοποίηση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας - Ελλάδας.

Ως μία υπεύθυνη χώρα, η Κίνα επιμένει στον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης και θεωρούμε ότι όλες οι χώρες του κόσμου οφείλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

Και η Κίνα και η Ελλάδα αποτελούν αρχαίους πολιτισμούς. Παρά τον αντίκτυπο της επιδημίας, οι ανταλλαγές των δύο χωρών μας στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της επιστήμης, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, προχωρούν ομαλά και εξερευνούμε τα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών αυτών.

Προς το παρόν οι διαδικτυακές ανταλλαγές είναι πιο πολλές και συζητάμε και μελετάμε για τις πιθανότητες μη διαδικτυακών ανταλλαγών. Γι' αυτό ήρθα στη χώρα σας αυτή τη φορά. Πριν από την Ελλάδα πήγα στη Μυανμάρ και στην Ισπανία. Πράγματι αποτελεί την πρώτη μου επίσκεψη στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού.

Και πιστεύω ότι οι διμερείς συνεργασίες μας είναι προς όφελος των δύο λαών μας, με σημαντικό έργο-πρότυπο, την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Πιστεύω το έργο αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό έργο-υπόδειγμα για τη διασύνδεση της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας».

Ο Κινέζος αξιωματούχος επεσήμανε στη συνέχεια ότι «σε λίγους μήνες θα διοργανωθεί η τρίτη Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών - Εξαγωγών στη Σαγκάη και ελπίζουμε να συμμετάσχουν όλο και περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες. Είμαστε πρόθυμοι να εισάγουμε όλο και περισσότερα ελληνικά προϊόντα, να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους Έλληνες επενδυτές να επενδύσουν στην Κίνα. Και αντίστοιχα ενθαρρύνουμε τους κινέζους επιχειρηματίες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η ειρήνη και η σταθερότητα της περιοχής και του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η κινεζική πλευρά παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρούμε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές οφείλουν να λύσουν τις διαφορές μέσω διαλόγου και να αποφύγουν τις ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν την κατάσταση».

Στη διάρκεια των διευρυμένων επαφών συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και η διμερής συνεργασία Ελλάδας - Κίνας. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γετσί σημείωσαν ότι λόγω του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις που είχαν προγραμματιστεί μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι θα εξεταστεί ο τρόπος ώστε να πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

