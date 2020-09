Κοινωνία

Ενίσχυση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στις Βόρειες Σποράδες

Σε ετοιμότητα η πυροσβεστική λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Στα νησιά των Βορείων Σποράδων μετακινήθηκαν, χθες αργά το βράδυ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο επιπλέον αυτοκίνητα για off road κινήσεις έπειτα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.



Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων - κυρίως σε Σκιάθο και Σκόπελο- κρίθηκε αναγκαία, αφού σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία, σήμερα (Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου) οι Σποράδες βρίσκονται σε Δείκτη Κατηγορίας Κινδύνου 4.



Τα πυροσβεστικά οχήματα μεταφέρθηκαν στις Σποράδες από τον Βόλο, αφού ναυλώθηκε το οχηματαγωγό "Σκιάθος Εξπρές" που εκτέλεσε έκτακτο δρομολόγιο από το λιμάνι της πόλης.



«Σε συνεργασία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και την Hellenic Seaways, ενισχύουμε την πυροσβεστική δύναμη σε Σκιάθο και Σκόπελο, με τη μεταφορά 12 οχημάτων, στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας των νησιών από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς» τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.