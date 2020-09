Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: Βρετανοί τουρίστες “ξεσαλώνουν”, αψηφώντας τα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οκτώ κρούσματα μετά από πάρτι σε τουριστικό σκάφος. Μεθυσμένοι νεαροί κατακλύζουν το κέντρο του Λαγανά.

Την οργή των Βρετανών - και όχι μόνο - έχουν προκαλέσει οι εικόνες από το ξέφρενο πάρτι σε τουριστικό σκάφος στην Ζάκυνθο, μετά το οποίο οκτώ νεαροί βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες μεθυσμένοι Βρετανοί να αγνοούν κάθε μέτρο προστασίας, μετά την επιστροφή τους από τις διακοπές στο νησί του Ιονίου, οκτώ νέοι διαγνώστηκαν με κορονοϊό.

Ο 20χρονος Τζέιμι Ρέινι, ο οποίος νόσησε μαζί με άλλους επτά φίλους του, μετάνιωσε που φέρθηκε τόσο απερίσκεπτα και δηλώνει πλέον πως «αισθάνομαι τόσο ανόητος». «Ήταν ανόητο εκ μέρους μου, δεν άξιζε αυτό που περνάω τώρα, νιώθω μεγάλες ενοχές. Συμπεριφορές σαν τις δικές μου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού», λέει.

Ταξίδεψε στην χώρα μας στις 22 Αυγούστου και έμεινε 4 ημέρες στην Ζάκυνθο, όπου - όπως περιγράφει - «κάναμε τα πάντα. Νοικιάσαμε σκάφος, πήγαμε σε water park, χρησιμοποιήσαμε jet ski και κάναμε πολλά διασκεδαστικά πράγματα». Πλέον προσπαθεί να συνέλθει στην πατρίδα του και αγωνιά για τους δικούς του ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν επίσης νοσήσει.

Αψηφούν τα μέτρα στην παραλία του Λαγανά

Ενδεικτική της κατάστασης που έχουν δημιουργήσει Βρετανοί τουρίστες στο νησί, είναι και οι εικόνες που μεταδίδει το zantetimes.gr, με πλήθος μεθυσμένων νεαρών να κατευθύνεται στην παραλία του Λαγανά, αψηφώντας κάθε μέτρο προστασίας.

Αγκαλιά και πλάι-πλάι, δεκάδες νεαροί αδιαφορούν τόσο για την υγεία τους όσο και για τη διασπορά του ιού, εμφανώς επηρεασμένοι από την κατανάλωση αλκοόλ.