Τζένιφερ Λόπεζ: λατρεία για Μπίλι Άιλις και Αριάνα Γκράντε

Η αξέχαστη συνάντηση που είχε η Τζένιφερ Λόπεζ με την Μπίλι Άιλις.

Η Τζένιφερ Λόπεζ μπορεί να είναι πολύ διάσημη τραγουδίστρια, ωστόσο σε κάθε ευκαιρία φροντίζει να στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συνάντησή της με την Μπίλι Άιλις (Billie Eilish). Η σούπερ σταρ ρωτήθηκε ποια νεαρά ταλέντα βρίσκει ταλαντούχα και δεν δίστασε να μιλήσει για μια συνάντηση με ένα από τα αγαπημένα της, το οποίο όπως είπε ήταν «εντυπωσιακό».

«Η Μπίλι Άιλις» είπε η JLo και συμπλήρωσε: «Η κόρη μου είναι ερωτευμένη μαζί της. Είχαμε μια συνάντηση μετά τη συναυλία της Μπίλι Άιλις και ήταν καταπληκτική».

«Η κόρη μου ήταν εκστασιασμένη από την Μπίλι Άιλις… Πήγαμε μετά τη συναυλία στο καμαρίνι της και η κόρη μου περπατούσε έκπληκτη με το χέρι στο στόμα της. Και την κοίταξα και σκέφτηκα: "τι ταλέντο" και κατάλαβα γιατί αυτό το κορίτσι έχει γίνει είδωλο. Για πολλούς λόγους, για τη μουσική της, τους στίχους...», είπε η ποπ σταρ.

«Με έκανε να θέλω να κάνω περισσότερα για τους θαυμαστές μου, αυτό που έκανε και η Μπίλι στην κόρη μου. Αγαπάμε την Μπίλι», πρόσθεσε.

Η JLo μοιράστηκε επίσης την αγάπη της για μία ακόμη νεαρή ποπ σταρ, την Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande).

«Λατρεύω την Αριάνα Γκράντε», είπε. «Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Δεν είναι μόνο η όμορφη φωνή της. Είναι το πνεύμα της. Είναι η παρουσία της. Είναι η ικανότητά της να κάνει διαφορετικά πράγματα. Μου αρέσει να τη βλέπω».