Οικονομία

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Οριακά χαμηλότερα της πρόβλεψης η ύφεση

Ενημέρωση από το Γραφείο Προυπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το ΑΕΠ του β' τριμήνου 2020.

Η χθεσινή ανακοίνωση των στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του β' τριμήνου 2020 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κινήθηκε οριακά χαμηλότερα από τις προβλέψεις που διενήργησε το Γραφείο στις 16 Απριλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία" αναφέρει σε ενημέρωσή του το Γραφείο Προυπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.



Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, το Γραφείο είχε προβλέψει ΑΕΠ β' τριμήνου (σε σταθερές τιμές 2010) 42,02 δισ. ευρώ έναντι πραγματοποίησης 41,3 δισ. ευρώ και ύφεση 13,7% έναντι πραγματοποίησης 15,2% που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.