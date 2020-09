Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Λύση τώρα για τους εκπαιδευτικούς που αποκλείονται για 3 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για το ζήτημα του αποκλεισμού εκατοντάδων εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Άμεση λύση για τους εκπαιδευτικούς που αποκλείστηκαν από τους πίνακες του ΑΣΕΠ λόγω του παραβόλου των 3 ευρώ, ζητά η Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου για ζητήματα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Η πρόσφατη παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου για το μείζον ζήτημα του αποκλεισμού 1.837 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ - λόγω του παραβόλου των 3 ευρώ- αποτελεί μια “πυροσβεστική” λύση, η οποία παραμερίζει και θέτει σε επιτροπεία το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας για δεύτερη συνεχή φορά.

Μετά το αλαλούμ με τις μάσκες στα σχολεία, ο υπουργός Εσωτερικών αναζητά εμβαλωματικές λύσεις για να καλύψει την αμεριμνησία και την αδράνεια της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως που, εδώ και μήνες, κωφεύει για τον άδικο αποκλεισμό εκπαιδευτικών από τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών, μετατρέποντας τις τεχνικές δυσλειτουργίες του συστήματος σε «ατομική ευθύνη» και τιμωρία των υποψηφίων.

Ωστόσο, και οι λύσεις που εξετάζονται από το υπουργείο Εσωτερικών αποκλείουν τους εν λόγω εκπαιδευτικούς από τους μόνιμους διορισμούς και επιχειρούν να «χρυσώσουν το χάπι» με υποσχέσεις για ένταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, αίροντας τον τριετή αποκλεισμό που προβλέπει το υπουργείο Παιδείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το Νοέμβριο του 2019, ζήτησε την επίλυση του προβλήματος και την άρση της αδικίας, καταθέτοντας κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και σχετική τροπολογία σε δύο διαφορετικά νομοσχέδια. Ωστόσο, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση.

Για μια ακόμα φορά, καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται χιλιάδες εργαζόμενοι λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών, πόσω μάλλον να οδηγούνται στην ανεργία για διάστημα 3 χρόνων για ένα παράβολο αξίας 3 ευρώ».