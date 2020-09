Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Η απάντηση της FIFA για τα ρόστερ του τελικού Κυπέλλου

Η ΕΠΟ απευθύνθηκε στη FIFA για το θέμα των ρόστερ μετά την νέα αναβολή του τελικού λόγω του κρούσματος κορονοϊού στους πρωταθλητές Ελλάδας.

O τελικός του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό (12/9) θα διεξαχθεί με τα περσινά ρόστερ, όπως υπέδειξε η FIFA στην ΕΠΟ. Μετά τη νέα αναβολή του τελικού λόγω του κρούσματος κορονοϊού στους πρωταθλητές Ελλάδας, η ΕΠΟ απευθύνθηκε στη FIFA για το θέμα των ρόστερ και η απάντηση που δόθηκε είναι ότι ο τελικός θα πρέπει να γίνει με τα περσινά ρόστερ των δύο ομάδων, για λόγους αξιοπιστίας της διοργάνωσης. Το σχετικό έγγραφο έφτασε σήμερα το πρωί στα γραφεία της ΕΠΟ κι αυτό σημαίνει ότι τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανένα από τα νέα αποκτήματά τους.

Ετσι ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάσιμο Καρέρα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νασίμ Χνιντ, Μπράιτ Ενομπακάρε, Πέταρ Καρακλάιτς, Εμμάνουελ Ινσούα, Γιάννη Ιατρούδη, Καρίμ Ανσαριφάρντ, ενώ έχουν αποχωρήσει από το ρόστερ της περυσινής σεζόν οι Βασίλης Μπάρκας (Σέλτικ), Μάριος Οικονόμου (Κοπεγχάγη), Νίκλας Χουλτ (Ανόβερο), Όγκνιεν Βράνιες (Άντερλεχτ), Σέρχιο Αραούχο (Λας Πάλμας) και Βίκτωρ Κλωναρίδης (ΑΠΟΕΛ).

Από την πλευρά του ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, δεν θα χρησιμοποιήσει τους νεοαποκτηθέντες Όγκμουντουρ Κρίστινσον, Απόστολο Αποστολόπουλο, Χοσέ Χολέμπας και Ραφίνια, ενώ από τους πρωταθλητές έχουν αποχωρήσει οι Κώστας Τσιμίκας (Λίβερπουλ), Γκιλιέρμε (Αλ Σαντ), Ομάρ Ελαμπντελαουί (Γαλατασαράι), Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος (ελεύθερος), Μπρούνο Γκασπάρ (Σπόρτινγκ) και Εμρέ Μορ (Θέλτα).