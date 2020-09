Life

“No Time to Die”: τρέιλερ με την Λασάνα Λιντς ως 007 (βίντεο)

Το τελευταίο τρέιλερ για την καινούρια ταινία του Τζέιμς Μποντ και πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Σηματοδοτώντας την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στο ρόλο του θρυλικού μυστικού πράκτορα, το τελευταίο τρέιλερ της περιπέτειας βρίσκει τον Μποντ να έχει αφήσει την ενεργό δράση και να ζει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα.

Ωστόσο, η ηρεμία του διακόπτεται από τον παλιό φίλο και πράκτορα της CIA Φίλιξ Λέιτερ (Felix Leiter) (Τζέφρι Ράιτ - Jeffrey Wright), ο οποίος του ζητάει βοήθεια για τη διάσωση ενός επιστήμονα που έχει απαχθεί, οδηγώντας τον Μποντ να εντοπίσει έναν «μυστηριώδη κακοποιό οπλισμένο με επικίνδυνη νέα τεχνολογία».

Στην ταινία εκτός από τον Κρεγκ επανεμφανίζονται οι: Λέα Σεϊντού (Lea Seydoux), Μπεν Γουίσοου (Ben Whishaw), Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) και Ναόμι Χάρις (Naomie Harris), ενώ οι Λασάνα Λιντς (Lashana Lynch), Άνα ντε Άρμας (Ana de Armas), Μπίλι Μάγκνουσεν (Billy Magnussen) και Ράμι Μάλεκ (Rami Malek) θα παίξουν όλοι νέους χαρακτήρες.

Το τρέιλερ «No Time to Die» φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι ο χαρακτήρας της Λιντς, Νόμι, θα παρουσιαστεί ως ο νέος 007, με τον Μποντ να λέει στο τηλέφωνο: «Γνώρισα τον νέο σας διπλό 0, είναι μια αφοπλιστική νεαρή γυναίκα».

Η ταινία, η οποία είναι η 25η του Μποντ, έχει σκηνοθετηθεί από τον Κάρι Φουκουνάγκα (Cary Joji Fukunaga), καθιστώντας τον, τον πρώτο αμερικανό σκηνοθέτη που ανέλαβε την ευθύνη για μία ταινία του Μποντ.

Το «No Time to Die» είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θα κάνει το ντεμπούτο της στους κινηματογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 12 Νοεμβρίου.