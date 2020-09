Κόσμος

Κορονοϊός - Μπερλουσκόνι: Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Πνευμονία σε πρώιμο στάδιο διαγνώσθηκε από τους γιατρούς στον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος υπεβλήθη πριν από λίγο σε αξονική τομογραφία στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου.

Αυτό μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στενούς συνεργάτες του «Καβαλιέρε». Χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Μπερλουσκόνι εισήχθη στο νοσοκομείο του Μιλάνου, δύο ημέρες αφότου προέκυψε θετικός στον κορονοϊό.