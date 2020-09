Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 7 Οκτωβρίου η απόφαση

Παρούσα και σήμερα στο Εφετείο η Μάγδα Φύσσα.

Μετά την ολοκλήρωση πολυετούς ακροαματικής διαδικασίας, για τη διερεύνηση επ' ακροατηρίου της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωση της Χρυσής Αυγής, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 7 Οκτωβρίου 2020, θα εκδοθεί η απόφαση των δικαστών επί της ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων.

Η δίκη με πλήθος κατηγορουμένων και διαδίκων, φτάνει στο τέλος της μετά από διαδικασία πέντε και πλέον ετών, και μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων τόσο της πολιτικής αγωγής όσο και της υπεράσπισης. Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν αποφυλακιστεί μοιραία λόγω λήξεως του 18μηνου της προσωρινής κράτησης μαζί και ο χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος δικάζεται και για την δολοφονία του 34χρονου μουσικού Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2013.

