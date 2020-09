Πολιτική

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα συμφώνησε για διάλογο και μετά έκανε πίσω

Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Τι απαντούν διπλωματικές πηγές της Αθήνας.

Νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβόυσογλου, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να ξεκινήσει τεχνικός διάλογος με διαμεσολαβητή το ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έκανε πίσω.



Οι Έλληνες έδειξαν ότι δεν είναι υπέρ του διαλόγου, λέγοντας ψέματα για τη διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.



Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι ο Έλληνας ομόλογός του απέρριψε πρόταση για άνευ όρων συνάντηση με αντικείμενο την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Η Ελλάδα, καθώς δεν ήταν ειλικρινής ως προς τη διαμεσολάβηση του ΝΑΤΟ, μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι έτοιμη για διάλογο», ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου.



Είπε επίσης ότι η Ελλάδα συμφώνησε αρχικά για συνομιλίες με την Τουρκία και κατηγόρησε την Αθήνα ότι ακολούθως έκανε πίσω.



«Αν η Ελλάδα περιμένει να παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και να δεχθούμε τους όρους της, θα απογοητευτεί», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.



Αναφερόμενος στη Γαλλία, τόνισε ότι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από την Τουρκία και να αναζητήσει τρόπους συνεργασίας με την Άγκυρα.

Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία με όρους αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο

Διπλωματικές πηγές της Αθήνας υποστηρίζουν πως «ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην αγωνία του να μετακινήσει το επίκεντρο της συζήτησης από την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, βάφτισε ως «συνομιλίες» μια πρόταση του ΝΑΤΟ σε τεχνικό επίπεδο για τη μείωση της έντασης που προκαλεί η ίδια η Τουρκία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «ευχής έργο θα ήταν να επεδείκνυε τον ίδιο ενθουσιασμό και για το πολιτικό διακύβευμα που είναι η ανάγκη τερματισμού των τουρκικών προκλητικών ενεργειών και η απόσυρση του Oruc Reis και των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία με όρους αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο ( και όχι την απόπειρα επιβολής τετελεσμένων). Είναι κρίμα που η Τουρκία αρνείται πεισματικά να το κατανοήσει».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «από τις πολλές, υπερβολικές αποστροφές του κ. Ερντογάν θα συγκρατήσω μόνο μια, αυτή για τον διάλογο, και απαντώ με έξι καθαρές λέξεις: Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις».